Falha expõe usuários do Bang With Friends - Link - Estadão

Página no Facebook exibe os usuários que se cadastraram no app antes de janeiro; saiba como tirar um perfil da lista

SÃO PAULO – Uma falha nas configurações de segurança do aplicativo para Facebook Bang With Friends – que pretende facilitar o sexo entre amigos da rede social – expôs o nome de todas as pessoas que começaram a usar o sistema antes de janeiro, quando as configurações de segurança foram reforçadas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O Bang With Friends funciona da seguinte maneira: o usuário seleciona com quais amigos do Facebook gostaria de ter mais intimidade e, se algum dos escolhidos também usar o aplicativo e marcar a pessoa que o escolheu como alguém do seu interesse, o sistema avisa os dois. Enquanto isso não acontece, toda ação realizada no app deveria ser mantida em sigilo absoluto.

No entanto, um link que circulou na internet no fim de semana permite que um usuário veja o nome de todos os amigos que usam o app. A falha aconteceu porque até janeiro, o sistema adotava as configuração de privacidade estabelecidas pela pessoa no perfil do Facebook. Como a maioria mantém, como padrão, a opção de publicar conteúdo publicamente para todos os amigos, a utilização do app também ficou aberta.

Questionado pelo Link, o Bang with Friends disse, por meio de nota, que “o app foi lançado pouco antes do Facebook abrir a função ‘Graph Search’ (como é chamada a busca social, em inglês) para mais pessoas. Nos primeiros dias depois do lançamento, a configuração padrão do Bang With Friends era a mesma usada pelo usuário para todos os outros aplicativos da rede social. Para muitos deles a opção era público ou para amigos”, diz a nota.

Ao perceber o problema, a empresa diz ter ajustado rapidamente as configurações de privacidade para que, ao ser instalado, o app estivesse automaticamente configurado para “somente eu” – o que significa que toda a atividade somente pode ser vista pelo próprio usuário do app. Por isso, quem instalou o Bang with Friends depois de janeiro não vai aparecer na busca “a não ser que tenha alterado manualmente as configurações de privacidade”, diz a empresa.

Quem acessou o app antes de janeiro deve alterar as configurações de privacidade para sair da lista.

Como alterar a privacidade.

Acesse a página de configuração de aplicativos no Facebook. Encontre o Bang with Friends e clique no botão editar, que vai aparece do lado direito da tela.

Em visibilidade do aplicativo escolha a opção “somente eu” e depois clique em fechar. Dessa forma, toda a atividade do aplicativo será mantida sob sigilo e poderá ser vista apenas pelo próprio usuário.

—-

Leia mais:

• Bang with Friends lança app para celular

• Bang with Friends alcança um milhão de usuários