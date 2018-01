Falha no IE pode afetar milhões - Link - Estadão

Usuários correm risco de invasão; Microsoft aconselha evitar o navegador

SÃO PAULO – Um bug no navegador Internet Explorer pode ter afetado a segurança de milhões de usuários, admitiu a Microsoft, segundo o ReadWriteWeb. Estão vulneráveis o Internet Explorer 6, 7, 8 e 9, nos sistemas operacionais Windows XP, Vista, Windows 7 e Windows Server. No recém-lançado Windows 8, o problema não afeta o IE 10.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+, no Tumblr e também no Instagram

Nenhuma correção foi lançada pela Microsoft. A empresa alega que a atualização “Enhanced Mitigation Experience Toolkit v3.0” pode minimizar os riscos. Não se sabe ao certo o número de usuários afetados, mas ele deve ser significativo. O Internet Explorer detém 32,8% do mercado mundial de navegadores, segundo dados do site StatCounter.

O risco é sério, diz a Microsoft. O computador pode ser invadido através dessa falha. O invasor consegue driblar a segurança do sistema e ter acesso aos arquivos pessoais do usuário. Aconselha-se a quem tiver essas versões do IE instalada que evite usar o navegador até que uma correção seja desenvolvida.