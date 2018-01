Falha no Twitter traz de volta design antigo - Link - Estadão

No fim da tarde desta quinta-feira, 21, usuários do Twitter tiveram uma visão do passado recente. É que a interface do microblog voltou à sua versão anterior.

O Twitter avisou mais cedo que faria manutenção do banco de dados, e que alguns erros poderiam ocorrer. Como a mensagem avisa, “podem haver períodos curtos de erros graves”, ou seja o problema durou pouco — e cerca de 20 minutos depois alguns usuários já voltaram a ver a interface nova.

Outro tweet da empresa, em resposta às reclamações dos usuários, avisa que eles já estão cientes do problema e estão trabalhando para que ele seja resolvido rapidamente.

Além do retorno da interface antiga, as menções a outros perfis estão aparecendo sem link na timeline.