Falhas do BlackBerry se espalham pelo mundo - Link - Estadão

Problemas de comunicação atingem usuários da Ásia e persistem na América do Norte pelo terceiro dia consecutivo

NOVA YORK – As interrupções no serviço de comunicação do BlackBerry, da Research in Motion (RIM), se prolongam por esta quarta-feira, 12, em seu terceiro dia consecutivo, com os problemas se alastrando para os mercados da Ásia, enquanto alguns clientes nos EUA e no Canadá queixam-se de emails acumulados em seus smartphones.

Na terça, a RIM atribuiu as falhas nos serviços que atingiram os usuários da Europa, Oriente Médio, América Latina e África a um problema em um switch central – que teria de transferir os dados para um servidor adicional – e a backups. A companhia disse que as falhas tinham sido corrigidas, mas informou também que poderia demorar um certo tempo para regularizar os dados acumulados na rede da companhia que não foram enviados a alguns usuários.

Não estava claro se os problemas desta quarta-feira eram provocados por esse acúmulo de dados, mas as falhas eram registradas em regiões que não tinham sido afetadas até então, incluindo o Japão e Cingapura. Alguns assinantes do serviço nos EUA e no Canadá reclamaram de atrasos e perda de envio de e-mails na virada do dia e de uma enxurrada de mensagens recebidas durante a manhã.

As falhas no serviço na América do Norte pareciam ser relativamente pequenas na manhã desta quarta-feira. Mas uma emissora local de Toronto, contudo, registrou milhares de reclamações de usuários. Nenhum representante da RIM no Canadá, que tem base em Waterloo (Ontário), foi encontrado para comentar o assunto.

Na medida em que os estragos sobre a confiabilidade do BlackBerry se disseminam, algumas operadoras começaram a oferecer compensações aos usuários nesta quarta-feira, o que amplia a possibilidade de essas operadoras acionarem a RIM para também receberem algum tipo de compensação.

A Emirates Telecommunications e a Emirates Integrated Telecommunications, as duas operadoras de telecomunicação dos Emirados Árabes Unidos, informaram, nesta quarta, que vão compensar os usuários do serviço BlackBerry pelas interrupções dentro da Europa e em outras partes do mundo nos últimos dias, incluindo as falhas nas comunicações domésticas. No caso da Emirates Integrated Telecommunications, mais conhecida como Du, a compensação envolve a oferta de três dias de serviço gratuito aos atuais usuários do BlackBerry.

Em um comunicado, a Emirates Telecommunications, ou Etisalat, afirmou que “a nossa parceira RIM está trabalhando para

solucionar os problemas que estão afetando atualmente os clientes. Manter nossos usuários satisfeitos é uma prioridade para nós e diante das circunstâncias excepcionais e sem precedentes, nós estamos dando compensações aos nossos usuários como forma de demonstrar nosso apreço à lealdade e aos atuais clientes.”

Na terça, a RIM informou que o incidente foi motivado pela saturação de um servidor e pela falha de um switch que teria de transferir os dados para um servidor adicional. Isso resultou em um acúmulo de grande porte de dados.

As informações são da Dow Jones.

/ AGÊNCIA ESTADO

