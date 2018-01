Falta de eletrônicos - Link - Estadão

A falta de componentes eletrônicos no mercado, que já prejudicou a produção da Alcatel-Lucent e da Ericsson, entre outras, pode durar até o segundo semestre de 2011, o que deve limitar a capacidade de fabricantes de eletrônicos frente à crescente demanda.

Chips de memória e outros componentes fundamentais como resistores e capacitores estão em falta após fabricantes cortarem a produção, demitirem funcionários, terem adiado a compra de equipamentos e terem ido à falência durante a recessão.

Contrastando com o que aconteceu em 2001, após o estouro da bolha da internet, hoje, fabricantes de componentes para as indústrias de eletrônicos, telecomunicações, automóveis e energia solar não estão correndo atrás para atender à demanda em curto prazo, para não arriscar outra bolha prestes a estourar. Desta vez, importantes fornecedores de componentes, como Hynix, Toshiba e Murata estão de olho no longo prazo, levando em conta o quão sustentável será a demanda antes de fazer grandes investimentos em novos equipamentos e no quadro de funcionários.

“O que vimos foi uma resposta importante das indústrias de baixo capital para trazer a capacidade de produção de volta a um bom nível, mas as indústrias de capital alto estiveram mais relutantes, especialmente no setor de chips”, disse Tom Georgens, presidente-executivo da NetApp, que fabrica equipamentos de armazenamento.

Segundo o chefe de operações da gigante de telecomunicações norte-americana AT&T, John Stankey, a dificuldade de conseguir as partes foi exacerbada pelo fato de que muitas das fabricantes eram pequenas empresas chinesas que foram à falência com a recessão.

“Havia um grande número de fornecedoras de componentes que fabricavam os componentes necessários para placas e cartões usados em eletrônicos e PCs que não sobreviveram à queda na produção e foram à falência”, disse Stankey. “De repente, havia um transistor que era fabricado por apenas três pessoas em todo o mundo e agora há apenas duas”.

A escassez já foi apontada como culpada pelos resultados trimestrais abaixo do esperado das fabricantes de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent e Ericsson, que vêm sofrendo com o mercado em queda. Para estas e outras fabricantes do setor, a pouca oferta de componentes elevará os gastos e provavelmente levará a uma queda no fluxo de caixa enquanto aumentam seus estoques.

