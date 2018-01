Falta uma semana para a estreia de Avatar"; de James Cameron" - Link - Estadão

A grande atração do projeto está na tecnologia desenvolvida por Cameron para o filme, que promete, nas palavras de Cameron, “não ser exatamente como ver um filme, mas participar de uma jornada, sonhar com os olhos abertos”. “Avatar” se passa no século 23, em uma bela distante e perigosa lua de Pandora, onde vivem os Navis, seres azuis com três metros de altura. No vídeo abaixo (em inglês), conheça um pouco mais dos bastidores dessa produção:

As primeiras críticas sobre “Avatar” já começaram a pipocar e, por enquanto, de acordo com o É esperar mais, ao menos uma semana, para ver. O filme será exibido, entre outras, na sala Imax, com legendas.

