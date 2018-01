Fantasia de si mesmo em 3D para o Halloween - Link - Estadão

Fantasia de si mesmo em 3D para o Halloween

O designer 3D Eric Testroete, de Vancouver, fez uma versão 3D de si mesmo como fantasia de Halloween. O artista, que trabalha com criação de personagens e assina jogos como Need for Speed Underground, usou um conjunto de softwares para transformar uma foto sua em máscara estilizada em estruturas poligonais – como um personagem de videogame.

03/11/2009 | 18h11