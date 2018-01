Farmville e Foursquare: as piores invenções do mundo? - Link - Estadão

O game Farmville (que agora poderá ser jogado fora do Facebook) e a rede social baseada na geolocalização Foursquare foram eleitos pela revista Time como uma das 50 piores inveções do mundo.

Segundo Kristi Ollofson, do site da Time, o Foursquare pode ser usado para coisas interessantes, como uma recente promoção com o Starbucks, mas é apenas “mais uma camada do mundo virtual onde vive essa geração de hoje”. E o Farmville, par Dan Flecther, “não é nem um jogo, mas apenas um monte de tarefas sem sentido”.

As críticas chegam em um momento em que ambos os serviços crescem: o Foursquare anunciou que chegou a 1 milhão de checkpoints por dia e a Zynga, dona do Farmville, conta com mais de 35 milhões de pessoas jogando seus games e recentemente fechou acordo para que os usuários do Yahoo possam acessar os games da página do portal.