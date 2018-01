Farmville para idiotas - Link - Estadão

A série For Dummies tem livros sobre quase tudo, da jardinagem à teoria das cordas. Mesmo assuntos muito simples, aqueles que todos sabem por intuição ou lógica, têm as suas versões “para idiotas”. Quando topo com algumas dessas capas por aí, sempre me pergunta se existem mesmo pessoas tão, mas tão burras que precisam ler um calhamaço de 300 páginas para entender como se faz sexo ou como operar um iPhone. E a resposta é sim.

—-

A prova disso é um lançamento agendado para o dia 15 de fevereiro de 2010: FarmVille for Dummies. Todos sabem que simulações de fazendo podem ser jogadas com um neurônio só e talvez até sem nenhum, mas aparentemente existe mercado para quem quer aprender a “fazer o download do aplicativo e interagir com seus vizinhos”, como diz a chamada na capa do volume, que tem inacreditáveis 288 páginas.

A descrição do produto na Amazon não ajuda muito: “Até agora, não havia nenhum guia que oferecesse uma boa introdução para iniciantes e atualizasse os jogadores mais experientes. O livro ajudará novatos a entender as regras do Farmville, enquanto os jogadores mais antigos podem aprofundar suas habilidades”.

Quando eu pensava quais eram as habilidades necessárias para plantar vegetais, veio o maior baque. Olhando para os livros relacionados, a surpresa: existem pelo menos outros quatro guias do mesmo tipo!