Fãs criam clipe de Michael Jackson - Link - Estadão

FOTO: Reuters (2005)

Los Angeles – O clipe da música “Behind the Mask”, estrelado por fãs de Michael Jackson procedentes de 103 países e dirigido por Dennis Liu estreou nesta terça-feira, 14, nas páginas oficiais do artista no Facebook e no YouTube.

A iniciativa, criada pela gravadora Sony Music e a família de Jackson, estimulava os fãs a gravarem a si mesmos interpretando o tema e a enviarem o material para que fosse avaliado e até incluído no clipe.

“Foi o projeto mais divertido e excitante no qual estive envolvido”, disse Liu. “Foi um privilégio e incrivelmente emocionante ver tanta gente, de todas as partes do mundo, unir suas vozes, danças e talentos pelo espírito de Michael”, acrescentou.

O diretor contou com 1.600 das contribuições recebidas, incluindo aparições de 50 crianças e 36 animais. Os mais de 35 milhões de fãs de Michael Jackson no Facebook foram os primeiros a conferir hoje o resultado final.

“Behind the Mask” é uma das canções que aparecem em “Michael”, álbum póstumo que rende tributo ao “rei do pop”, morto em junho de 2009. O disco contém dez canções inéditas de Jackson.

