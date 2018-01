Fãs criam versão colaborativa de ',Star Wars',

Fãs da saga “Star Wars” fizeram uma versão caseira do episódio “Uma Nova Esperança”. O projeto todo, chamado Star Wars Uncut contou com a aprovação do ninguém menos que Geroge Lucas.

21/01/2012 | 13h53

Por Murilo Roncolato - O Estado de S. Paulo