Fãs vão a lojas da Apple homenagear Jobs - Link - Estadão

Fãs levam flores e fazem homenagem ao fundador da Apple

Fãs homenageiam fundador da Apple na loja da empresa em Sydney (Austrália). FOTO: Daniel Munoz/REUTERS

SÃO PAULO – Depois das notícias da morte de Steve Jobs, fãs se reuniram fora da loja da Apple na 5ª avenida, em Nova York, informa o blog Digits, do Wall Street Journal. Alguns escreveram mensagens do lado de fora agradecendo Jobs por suas invenções.

A loja, que fica aberta 24 horas por dia, funcionava normalmente.”É realmente muito triste ele ter falecido também jovem — ele era um inventor incrível”, disse Gary Salmon, estudante de 30 anos do Brooklyn que foi à loja após saber da notícia. Alguns dos MacBooks em exibição traziam imagens de Jobs com a frase “Steve Jobs 1955-2011″.

Em Tóquio, tudo parecia correr normalmente na loja da Apple no bairro luxuoso de Ginza. Sem qualquer indicação da morte de Jobs na loja ainda, alguns consumidores não sabiam do falecimento ao sair dela. Em Sydney, na Austrália, consumidores leais e fãs de tecnologia continuaram a entrar na loja enquanto chegavam as notícias da morte do presidente e co-fundador Steven P. Jobs. Eles disseram que a morte de Jobs não vai mudar sua paixão pelos dispositivos da empresa, especialmente para aqueles ligados ao design gráfico e outras áreas criativas. As informações são da Dow Jones.

/ PAULA MOURA (Estadão.com.br)

