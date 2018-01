Favstagram: ferramenta brasileira dá ordem ao Instagram - Link - Estadão

SÃO PAULO – O flagra poético, o retrato abstrato, o filtro cuidadosamente escolhido… muitas pessoas gostam de explorar seu lado “artístico” ao tirar fotos para o Instagram. O problema é que a maior parte destas imagens acabam sendo vistas apenas uma vez e depois caem no esquecimento.

O site brasileiro Favstagram quer ajudar as imagens da rede social a serem menos efêmeras, juntando-as em listas temáticas. “Ele nasceu da necessidade de guardar meus favoritos do Instagram sem que corram o risco de sumir”, disse o paulistano Gil Barbara, desenvolvedor do aplicativo. “O Instagram só mantém um histórico bem curto dos seus ‘likes’, que depois desaparecem”.

Através da ferramenta, usuários podem cruzar fotos de vários perfis, compondo listas temáticas. No site do Favstagram é possível ver algumas delas, como “bull terriers”, só com cachorros desta raça, e “comidas”, recheada de pratos exuberantes.

O Favstagram, por enquanto, só existe em versão para web, embora “funcione perfeitamente em smartphones e tablets”, de acordo com seu criador. Mesmo assim, Gil Barbara planeja para breve criar aplicativos da ferramenta para iOS e Android.