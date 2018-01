FBI tira site de venda de armas e drogas do ar - Link - Estadão

Silk Road faz transações ilícitas com o uso do Bitcoin; criador é acusado de tráfico e lavagem de dinheiro

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 2, o FBI tirou do ar um dos sites mais visados da internet, o Silk Road, conhecido por vender drogas e armas com o uso da moeda virtual Bitcoin.

A operação também causou a prisão de Ross Ulbricht, conhecido na rede como Dread Pirate Roberts, o criador do site, acusado de hackear, lavar dinheiro e traficar narcóticos.

Nos valores atuais de conversão de hoje do Bitcoin, o Silk Road faturou US$ 1,2 bilhão em dois anos de atividade, normalmente realizada através do protocolo Tor, projeto alternativo à web comum que possibilita a seu usuário anonimato na rede, navegando na chamada deep web (ou internet profunda).

O sistema é bastante usado por ativistas como os membros do grupo Anonymous, mas também abriga criminosos vendendo serviços, sites de pedofilia e comércio de drogas, como faz o Silk Road – que só pode ser acessado com o uso do Tor e já foi descrito pelo The Economist como “a Amazon das drogas ilícitas”.

A queda do Silk Road não é o primeiro ataque recente a redes anônimas. No começo de agosto, um malware se aproveitou de uma falha de segurança do Firefox e identificou os usuários do Tor. À época, a principal suspeita era de que o FBI era o responsável pela ação.

—-

Leia mais:

• Casca grossa