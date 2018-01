FBI vs. Wikipédia - Link - Estadão

Nada de terroristas, criminosos ou inimigos de Estado: a atual briga do FBI é com a Wikipédia. Em julho, o escritório de investigação federal norte-americano enviou uma carta para Wikimedia Foundation, que gerencia a enciclopédia 2.0, pedindo que o símbolo da instituição fosse retirado de seu artigo no site, e que se isso não fosse feito “o resultado será uma ação legal”.

Os colaboradores do site não gostaram nem um pouco da ameaça, e logo descobriram que a lei citada pelo FBI proibia apenas que se lucrasse em cima do logotipo e que se divulgasse falsas imagens: nada falava sobre o uso não-comercial em páginas de internet. Foi a vez do advogado da Wikipédia mandar uma carta: “Estamos prontos para responder nos tribunais, com todo o respeito”. A concorrência, a Enciclopédia Britânica, também estampava a imagem no seu site.

O órgão governamental não deu o braço a torcer. O porta-voz William Carter disse que “ninguém pode usar o símbolo do FBI sem a permissão do diretor da entidade”. Por enquanto, nenhum dos lados reconheceu a derrota e a questão deve mesmo parar na Justiça.

Acostumada a opinar em questões legais sobre a internet, a Eletronic Frontier Foundation tirou o corpo. A diretora legal da EFF, Cindy Cohn, chamou a disputa de “boba” e disse, ao New York Times, que “o FBI deveria cuidar de coisas mais importantes”.