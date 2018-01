Feed - Link - Estadão

Novo feed do Facebook, Google e o FBI, Pirate Bay, Galaxy S4 e Nexus 4

FACEBOOK MUDA FEED DE NOTÍCIAS

Na semana passada, o Facebook apresentou uma nova versão do feed de notícias, página de atualizações da rede social. A partir de agora, o conteúdo visual terá grande destaque no site. Fotos, vídeos e mapas passam a ter um espaço maior. Além disso, será possível filtrar as publicações por diferentes abas, tudo para tornar a tarefa de ver as histórias compartilhadas mais simples e agradável, diz a empresa.

O feed de notícias foi divido em várias seções. No canto superior direito da página inicial, o usuário pode escolher o tipo de conteúdo que quer ver naquele momento. A aba “fotos”, por exemplo, mostra um feed apenas com fotos de amigos e páginas que o usuário curtiu. “Música” exibe publicações sobre músicas e bandas curtidas. Na aba “seguindo”, é possível acompanhar as publicações mais recentes sobre as páginas e pessoas que o usuário segue. Já “todos os amigos” mostra tudo que os amigos estão compartilhando. Há ainda outras opções de filtro, como “games” e “lugares”.

Outra novidade é que a rede social unificará a aparência de todos os seus aplicativos, que hoje diferem de acordo com a plataforma (celular, tablet ou web).

A novidade será lançada aos usuários durante as próximas semanas. Nos smartphones e tablets, chega primeiro para iOS e, em seguida, para Android. Interessados em testar a nova versão deverão entrar na lista de espera: fb.com

O QUE O FBI PEDE AO GOOGLE

As Cartas de Segurança Nacional (NSL, na sigla em inglês) enviadas pelo FBI ao Google passaram a fazer parte do relatório de transparência da empresa. As Cartas são intimações judiciais que permitem ao FBI obter informações pessoais de cidadãos sem a necessidade de envolver a Justiça e foram autorizadas como medida de combate ao terrorismo. Como o documento requer sigilo do destinatário, o Google pode ser proibido de notificar o usuário sobre sua existência.

Segundo o Google, nos últimos quatro anos o FBI enviou entre zero e 999 solicitações envolvendo contas de até 2.999 usuários. A polícia federal norte-americana não permitiu a divulgação de dados específicos, apenas de intervalos numéricos. O Google pretende atualizar os dados todo ano.

PEGADINHA PIRATA

Na terça-feira, o Pirate Bay, o mais popular site de torrents do mundo, anunciou ter sido convidado pela Coreia do Norte para se instalar no país. Alvo de instituições e governos que o acusam de desrespeitar direitos autorais, o site poderia rodar seus servidores em segurança na nova sede. Muitos engoliram. No dia seguinte, o site revelou que era uma pegadinha. E deu um puxão de orelha em quem apoiou a suposta ação: “Vocês precisam ser mais críticos”.

Samsung revela Galaxy S4 na quinta

Nesta quinta-feira, a Samsung apresentará em Nova York o Galaxy S4, novo smartphone da família carro-chefe da empresa e principal concorrente do iPhone, da Apple. O novo aparelho deve ter tela e câmera com resolução superior ao modelo S3, bem como um processador de quatro núcleos mais rápido.

LG pode trazer Nexus 4 ao Brasil

A LG afirmou que existem “conversas muito próximas” com o Google para trazer ao Brasil o Nexus 4, smartphone fruto da parceria entre as empresas. O aparelho tem processador de quatro núcleos, tela de 4,7 polegadas, câmera de 8 MP e carregador sem fio. Ele vem com Android 4.2.2.

