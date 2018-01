Feed - 10/6/2013 - Link - Estadão

Apple apresenta novidades esta semana em conferência nos Estados Unidos

Nesta segunda-feira, começa em São Francisco, nos EUA, a WWDC, conferência anual da Apple para desenvolvedores – evento em que a empresa apresenta novidades em seus produtos e serviços. Para este ano, é esperado que a empresa presidida por Tim Cook lance um serviço de streaming de música para competir com Spotify, Rdio, Pandora e o recém-lançado Google Music All Access. Os sistemas operacionais da Apple serão atualizados: iOS 7 para dispositivos móveis e OS X 10.9 para computadores. Novas linhas de Mac também devem aparecer, tanto para desktops quanto para notebooks, com melhoras no hardware – sobretudo nos processadores. É pouco provável que a Apple apresente um novo iPhone ou iPad – as novas versões devem chegar só no segundo semestre.

ATUALIZAÇÃO

Windows 8.1 terá novos recursos multitarefa

A Microsoft demonstrou detalhes do Windows 8.1, atualização gratuita que deve chegar até fim do ano. Além da volta do botão Iniciar, o sistema permite que o usuário organize aplicativos por nome, uso ou categoria e execute até quatro aplicações em uma tela. A atualização também terá uma nova interface de pesquisa e uma tela de bloqueio dinâmica com fotos armazenadas no computador ou no SkyDrive.

—-

Leia mais:

