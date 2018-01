Feed - 13/5/2013 - Link - Estadão

Google apresenta nesta semana novos produtos e serviços durante Google I/O

Entre 15 e 17 de maio, o Google realiza sua conferência anual para desenvolvedores, o Google I/O. A empresa aproveita o evento para apresentar novidades em software e hardware.

Há grande possibilidade de que sejam divulgadas informações sobre vendas do Google Glass, os óculos inteligentes da empresa. Ainda na área de hardware, há quem aposte numa versão 4G para smartphone Nexus 4. Uma nova geração do tablet Nexus 7, com processador quad-core, também é cogitada.

Uma versão nova do seu sistema operacional Android deve ser adiada, e o Google pode trazer apenas uma atualização da versão atual, Jelly Bean.

Além disso, é dado como certo que o Google desenvolva um app para unificar todas as ferramentas de chat, chamado Babble. No entanto, a área mais forte dos rumores são os games. Um “Game Center” unificaria a experiência de jogo em diferentes plataformas. Outra opção seria a fusão de todas as atuais plataformas de jogos da empresa.

APOSTA |

Nokia lança smartphone de US$ 99 em 90 países

A Nokia revelou o Asha 501, smartphone de US$ 99 que será vendido em mais de 90 países – incluindo o Brasil. Com design inspirado em sua linha Lumia, o novo Asha tem acesso à internet por redes 2G, tela de toque e aplicativos de redes sociais populares.

VAZOU |

App permitia download gratuito no Spotify

Um programador holandês notou uma falha de segurança no web player do serviço de streaming de músicas Spotify. Para apontá-la, criou o Downloadify, extensão para Chrome que permitia download gratuito de qualquer faixa do catálogo. A falha foi corrigida.

NÚMEROS |

Uso da web por crianças

• 82% das crianças e adolescentes de 9 a 16 anos utilizam a web para fazer tarefas de escola, segundo o estudo TIC Kids Online Brasil.

• 68% usam redes sociais, aponta o mesmo estudo, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)

• 23% dos jovens entre 11 e 16 anos já se encontraram com alguém que conheceram pela internet

—-

Leia mais:

• Link no papel – 13/5/2013