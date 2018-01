Feed - 15/4/2013 - Link - Estadão

O Google anunciou que o seu serviço de internet ultrarrápida Google Fiber chegará a Austin, no Texas, até meados de 2014. A empresa oferece conexão de 1 gigabit por segundo (Gbps) – 100 vezes mais rápida que a disponível atualmente nos Estados Unidos e 500 vezes mais veloz do que a existente no Brasil.

O Google também vai vender em Austin o seu serviço de TV a cabo, com 200 canais em alta definição (HD). Os preços devem ser compatíveis com os cobrados em Kansas City (US$ 70 pela internet e US$ 120 pela banda larga e a TV). Há a possibilidade de se contratar uma internet mais lenta pagando US$ 300 pela instalação.

Por causa da conexão ultrarrápida, estão nascendo diversas startups em Kansas, enquanto outras estão indo para a cidade só para desfrutar do serviço mais veloz. A região já ganhou até o apelido de “Pradaria do Silício.”

• VALORIZADO

Bitcoin ultrapassa marca de US$ 200

O Bitcoin, moeda virtual anônima e descentralizada, atingiu recorde de valorização na semana passada, ao chegar a US$ 266 na quarta-feira. No início do ano, valia apenas US$ 20. A crise europeia, a atenção da mídia e a falta de confiança no sistema bancário seriam os motivos da alta. Os gêmeos Winklevoss, famosos por causa do conflito com Mark Zuckerberg, declararam ter uma fortuna de mais de US$ 11 milhões em Bitcoins. Ao longo da semana, porém, a cotação da moeda oscilou e chegou a despencar para US$ 40.

• PARA ANDROID

TIM lança app de música ilimitado

A operadora TIM lançou um serviço para usuários de alguns smartphones com sistema Android que permite escutar música online e offline e fazer playlists com acesso ilimitado ao catálogo do aplicativo. O TIMmusic está disponível para usuários dos planos Liberty e Infinity. O custo é de R$ 0,50 por dia para usuários do plano pré-pago e de R$ 9,90 por mês para pós-pago. Novos usuários terão sete dias de uso grátis para experimentar o serviço. O app poderá ser baixado na Google Play.

Corrija a falha no Windows 7

- A falha ocorre quando a atualização KB2823324 é instalada. Para corrigir o erro, é preciso removê-la

- Acesse www.microsoft.com e consulte o passo a passo para o tipo de erro da sua máquina

- Não formate o computador. Se o erro não for corrigido antes, o usuário pode perder todos os dados nesse processo

• PING

João Paulo Oliveira, criador do ProDeaf, aplicativo que traduz palavras do português para Libras

1. Como o app surgiu?

Conheci um deficiente auditivo durante o mestrado e pensei em como poderia criar um sistema que reconhecesse a linguagem de sinais para facilitar a comunicação.

2. Qual o modelo de negócio da startup?

Vendemos tecnologia de acessibilidade para empresas e, em paralelo, mantemos o aplicativo gratuito.

—-

