Feed - 16/9/2013 - Link - Estadão

Second Everyday (Android, US$ 0,99)

Este aplicativo produz vídeos a partir de ‘takes’ de apenas um segundo. Dá para usá-lo para fazer um resumo de um mês da sua vida em 30 segundos, por exemplo, gravando uma imagem por dia – para os esquecidos, o app manda um lembrete diário. Criativos podem criar múltiplos projetos usando temas como filhos, jantares ou o pôr-do-sol. Os vídeos podem ser compartilhados em redes sociais, enviados por e-mail ou salvos na nuvem.Os primeiros 30 dias são grátis.

Documents 2 Free (iOS, grátis)

Útil, muito fácil de usar e com funcionalidade 3 em 1, o Documents 2 Free permite organizar, exibir, e editar quase todos os tipos de formato no iPhone, iPad ou iPod Touch – sejam fotos, planilhas, documentos de texto ou arquivos de áudio e vídeo. Além disso, o app é capaz de copiar e compartilhar os arquivos usando Wi-Fi, e-mail ou armazenamento na nuvem, sendo compatível com a maioria dos serviços do tipo. Além disso, ainda vem embutido com um gravador de som de alta qualidade.

Battery Booster Pro (BlackBerry 10, R$ 1,99)

Se você vive passando situações de aperto com a bateria do seu Blackberry, este é o app. O Battery Booster Pro ajuda a aumentar o tempo de vida do aparelho, gerenciando suas conexões (3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS), além da duração e do brilho da tela, cortando o que não estiver em uso. Vem com quatro perfis pré-definidos, inclusive o “super power saver”, para momentos de emergência. O app gera gráficos de desempenho, ajudando a visualizar o gasto de bateria.

