Feed - 1/7/2013 - Link - Estadão

NOVIDADE

iOS 7 tem controle por movimento de cabeça

No novo sistema operacional da Apple, iOS 7, será possível controlar funções do iPhone/iPad com a cabeça. A nova função foi descoberta por um usuário anônimo que usou a versão para testes fornecida pela empresa. O recurso faz parte das funções de acessibilidade do novo sistema, direcionadas a usuários com deficiência física. Virando a cabeça para a direita ou para a esquerda, será possível selecionar um aplicativo, voltar à tela principal, iniciar o Siri, aumentar ou abaixar o volume ou abrir o App Switcher, o novo recurso que permite navegar por todos os aplicativos.

PORNOGRAFIA

Google deletará blogs com anúncios adultos

Donos de blogs de conteúdo adulto hospedados no Blogger foram surpreendidos com uma notificação do Google avisando que os sites poderiam ser deletados. A mensagem diz que a política da plataforma será atualizada para “proibir estritamente a monetização de conteúdo adulto no Blogger”. A decisão, passo da empresa para combater publicidade de conteúdo pornográfico, afeta blogs da categoria que exibam anúncios para outros sites com conteúdo adulto. A empresa adverte que, se os blogs continuarem a exibir anúncios de teor sexual após 30 de junho, serão removidos.

EVENTO

‘Link’ realiza debates no festival YouPix

Entre os dias 5 e 6 de julho, ocorre em São Paulo a edição anual do YouPix Festival, grande evento de cultura digital. No dia 5, às 17h, o Link traz convidados para uma discussão sobre o uso das redes sociais e o futuro do compartilhamento de conteúdo na internet, na mesa “Estamos conectados demais?”. Já no dia 6, às 14h, fundadores de empresas de internet falarão sobre como veem o cenário para empreender em negócios de tecnologia, na mesa “Como surgem as ideias por trás das startups brasileiras”. Para mais informações, acesse: http://youpix.com.br/festival