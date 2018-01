Feed - 18/3/2013 - Link - Estadão

O Twitter deve lançar o aplicativo Twitter Music até o final deste mês para o sistema iOS, de acordo com o site CNET, que teve contato com fontes próximas ao assunto.

O novo app será baseado no serviço para descobrir música We Are Hunted, comprado pelo Twitter no ano passado.

O Twiter Music usará, por exemplo, a base de seguidores dos usuários para personalizar a indicação de músicas e artistas. O conteúdo estará disponível para streaming inicialmente no Soundcloud.

De acordo com o site, o Twitter Music contará com quatro abas: Sugestão (conteúdo baseado em quem você e seus seguidores seguem), #NowPlaying (com as canções que usuários estão ouvindo utilizando a hashtag), Popular e Emergentes.

Através do aplicativo também será possível seguir automaticamente a conta oficial do artista no Twitter.

Com a novidade, a empresa entra no cada vez mais concorrido mercado de streaming musical (que já conta com Deezer e Spotify, entre outros), além de se armar para competir com a tag de música presente no novo feed do Facebook e o futuro serviço de música do Google.

Poucas horas após a divulgação da notícia pela CNET, o site do We Are Hunted saiu do ar sem qualquer explicação.

Ainda não ligada ao futuro serviço, a conta @TwitterMusic já tem 2 milhões de seguidores.

PING |

Michael Van Riper, gerente global do programa de relacionamento com desenvolvedores do Google

Qual é o produto do Google que mais recebe projetos de aplicativos?

É o Android, seguido de perto pelo Chrome. Os desenvolvedores gostam de estar na vanguarda e a vanguarda nesse momento são as plataformas móveis.

O Google usa encontros com desenvolvedores para contratar?

Sim, é um modo de encontrar pessoas realmente boas. E é difícil manter uma boa rede de organizadores de encontros porque acabamos pegando os melhores.

NÚMEROS |

78% foi o aumento nas vendas de smartphones no Brasil entre 2011 e 2012

5,5 milhões de tablets devem ser comprados em 2013, um aumento de quase 90% em relação a 2012

300mil desktops a menos devem ser vendidos em 2013. Os dados são da IDC

DELATADO

Editor é acusado de ajudar Anonymous

O editor de mídias sociais da Reuters, Matthew Keys, de 26 anos, foi acusado de ter cooperado com o grupo hacker Anonymous em um ataque ao site do jornal Los Angeles Times, em 2011. Keys teria cedido acesso (login e senha) dos servidores da Tribune Company, sua antiga empregadora e dona do jornal, a Hector Xavier Monsegur, o “Sabu”, hacker conhecido por liderar as ações do LulzSec, coletivo associado ao Anonymous. Monsegur, preso pela FBI em 2012, colabora com as investigações da polícia americana desde então. O único dano ao jornal foi a alteração de uma página, que passou a conter palavras ofensivas. Keys disse ter visto a acusação apenas pelo Twitter e afirmou que passa “bem”.

NA CAIXA

Dropbox agora em português

O Dropbox trouxe uma comitiva para o Brasil com a missão de dar uma notícia: agora falaremos português. O serviço de armazenamento também espera, a partir da experiência local, levar sugestões de melhorias para a matriz nos EUA. Mas, segundo a empresa, não há planos de criar escritório no Brasil, nem de permitir pagamentos em moeda nacional.

ANIMADOS

Com um aplicativo sequenciador MIDI para iPad e um Arduino Uno, o italiano Giuseppe Acito colocou bonecos Lego para tocar bateria eletrônica, xilofone e até brincar em um Nintendo DS. A apresentação da Toa Mata Band foi registrada em vídeo e está disponível no site oficial do projeto www.opificiosonico.com