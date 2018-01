Feed - 19/8/2013 - Link - Estadão

Ferramenta atrapalha posição de sites indesejáveis nas buscas do Google

O serviço Donotlink.com foi criado para impedir sites desonestos de ficarem bem posicionados nas buscas do Google.Usuários normalmente compartilham links de sites de que não gostam como modo de protestar ou alertar para seu conteúdo. Mas, cada vez que um link é compartilhado, ele melhora o posicionamento do site nas buscas do Google.

ara piorar há empresas que passaram a desejar a má publicidade como maneira de se projetar nas buscas do Google. O jornal New York Times recentemente falou sobre o caso de uma loja de óculos e lentes de contato chamada DecorMyEyes.com, cujo dono declarou que a “publicidade negativa” era seu objetivo para se promover.

O Donotlink.com cria URLs intermediárias e dificulta o trabalho dos robôs dos sites de buscas. Para usar o recurso, basta colar o link ofensivo na página inicial do site, no endereço http://www.donotlink.com.

BASEADO EM LINUX

Celular Ubuntu Edge é recorde de arrecadação

A campanha de crowdfunding para o Ubuntu Edge, smartphone com sistema operacional baseado no Linux, bateu recorde mundial de arrecadação. Mas os US$ 10,4 milhões levantados ainda estão longe da meta de US$ 32 milhões.Lançada no site de financiamento coletivo Indiegogo no fim de julho, a campanha estabeleceu o prazo de 30 dias para o valor ser arrecadado.

O Ubuntu Edge terá processador de quatro núcleos, 128 GB de armazenamento, tela de cristal de safira de 4,5 polegadas e câmera de 8 megapixels. O produto vai rodar os sistemas Ubuntu e Android.

—-

