Feed - 22/4/2013 - Link - Estadão

Apresentado em março, o smartphone Galaxy S4 fará sua primeira aparição no País. O novo celular, carro-chefe da Samsung, terá pré-venda em São Paulo no próximo sábado, 27, nos shoppings Iguatemi, JK Iguatemi e nas lojas da marca da Samsung na capital paulista.

A data, no entanto, não marca a chegada do smartphone ao varejo brasileiro – será um dia único de vendas. A empresa ainda não divulgou quando o aparelho estará de fato nas lojas do País. Na pré-venda, só será possível comprar a versão com 4G, cujo preço sugerido é de R$ 2.499.

O Galaxy S4, que roda o sistema operacional Android, é o sucessor do Galaxy S3 – hoje o maior concorrente do iPhone, da Apple. O novo modelo tem tela um pouco maior e um processador mais rápido do que seu antecessor. Um recurso detecta movimentos do rosto e do punho para mover a tela sem que o usuário precise encostar o dedo nela. O celular também pausa vídeos quando percebe que o olhar do usuário não está mais direcionado para a tela. O Galaxy S4 será vendido em 155 países.

• ALTERNATIVA

Firefox OS será lançado no Brasil em junho

O Brasil será um dos cinco primeiros países a receber o sistema operacional móvel Firefox OS, da Mozilla, em junho deste ano, ao lado da Venezuela, Polônia, Portugal e Espanha. Nos Estados Unidos, o lançamento ficará para 2014. Segundo o CEO da empresa, Gary Kovacs, o sistema móvel chegará primeiro aos países emergentes, onde a popularidade da Mozilla é maior. Outros onze países devem receber o sistema até o final do ano. O custo do Firefox OS é estimado em US$ 100.

• NOVA SOPA

Câmara dos EUA aprova lei de segurança digital

O controverso projeto de lei sobre cibersegurança dos EUA conhecido pela sigla Cispa foi aprovado pela Câmara dos Deputados do país na quarta-feira. A lei segue agora para o Senado. Apoiadores afirmam que a Cispa pode auxiliar o país no combate a crimes e ataques virtuais, incentivando a troca de informações entre governo, agências de segurança e empresas. No entanto, os críticos alegam que a lei abre brechas para o governo ter livre acesso a dados pessoais sem autorização judicial.

• 2 PERGUNTAS PARA…

André Terra, cofundador da startup Qual Canal

1. A Qual Canal participou do programa de incubação da 500 Startups. Como conseguiu a vaga?

Para ser escolhido, é preciso ter bons números de usuários e vendas, equipe forte e ser indicado por alguém confiável. Nosso negócio estava maduro e amigos ajudaram.

Foi muito difícil lidar com a mudança porque tivemos de fechar contratos de lá, acordar de madrugada e lidar com a diferença de até seis horas no fuso horário… Foi a coisa mais difícil e mais legal que já fiz na vida inteira.

• MULTITELA

20 horas

é o tempo que o brasileiro passa em frente à TV por semana, segundo pesquisa da Motorola Mobility. Nos 17 países analisados, a média foi de 25 horas de programação televisiva por semana

69%

dos brasileiros assistem a vídeos em tablets. Já o smartphone é utilizado para esse fim por 63% dos usuários do País

62%

dos brasileiros já acessam conteúdo por meio de múltiplas telas – tablets, smartphones e desktops. O conteúdo mais acessado, por 43% dos pesquisados, são os filmes. Em segundo lugar, estão as notícias, com 36%, seguidas das novelas, com 34%

