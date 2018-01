Feed - 25/02/2013 - Link - Estadão

COLETIVO

Caneta 3D é estouro de arrecadação

A meta era US$ 30 mil, mas o projeto já arrecadou mais de US$ 1,5 milhão no site de financiamento coletivo Kickstarter. A 3Doodle é uma caneta que funciona da mesma forma que uma impressora 3D e permite a criação de objetos. A ideia foi desenvolvida pelo estúdio Artisan Asylum, de Boston, EUA.

Patente reforça o rumor do iWatch

A Apple registrou a patente de um dispositivo com tela flexível para ser usado no pulso. A notícia, revelada pelo site AppleInsider, reforça os rumores de que a empresa estaria preparando o lançamento de um relógio inteligente de pulso, o iWatch. O aparelho teria as mesmas funções de um smartphone e seria de um tipo de vidro dobrável que se ajusta ao braço, com tela de 1,5 polegadas e conexão Bluetooth com o iPhone do usuário. A patente teria sido registrada pela empresa em 2011.

O Google lançou seu primeiro notebook próprio com Chrome OS, o Chromebook Pixel. O destaque é a tela de alta resolução, com 239 pixels por polegada. O notebook com processador Intel Core i5 de 1,8 GHz está à venda nos EUA e no Reino Unido e custa a partir de US$ 1.299.

O Pixel tem tela de 12,8 polegadas e sensível ao toque. FOTO: Divulgação

The Sunny Coast Skate, canal no YouTube de skatistas australianos criou o formato que fez ‘Harlem Shake’ estourar

De onde vem a ideia do vídeo?

Foi em conjunto. Estávamos entediados e estava chovendo. Fomos nós que começamos essa mania, o vídeo já atingiu 15 milhões de visualizações.

Já conseguiram patrocínio para o canal?

Estamos esperando alguém. Temos 16 anos e queremos dinheiro para comprar o primeiro carro.

