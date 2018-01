Feed - 27/5/2013 - Link - Estadão

AQUISIÇÃO

Google entra na disputa pela compra do aplicativo de navegação por satélite Waze

O Google estaria interessado em comprar o aplicativo israelense de navegação por satélite Waze, gerando uma disputa com o Facebook pela aquisição.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, pessoas próximas à negociação disseram que o Google teria se interessado em fazer uma oferta depois de a imprensa divulgar que o Facebook estava em negociações avançadas para comprar o app.

Um dos motivos para o negócio ainda não ter sido fechado com a rede social seria o preço de venda – a Waze pede um valor acima de US$ 1 bilhão, máximo oferecido pelo Facebook até agora por uma empresa.

As fontes da Bloomberg, no entanto, dizem que nenhuma das partes está próxima de um acordo e que a Waze pode optar por continuar independente e usar a disputa para atrair mais investimento de fundos de investimento de risco.

RELATÓRIO

Armas 3D serão difíceis de conter, alertam EUA

Um boletim do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos obtido pela Fox News diz que a disseminação de armas produzidas em impressoras 3D pode ser difícil de conter, “apresentando riscos à segurança pública”. O grupo Defense Distributed, criador da arma Liberator, foi notificado no início do mês pelo departamento para retirar os arquivos do site. No entanto, o modelo já se espalhou pela internet.

—-

Leia mais:

• Apps da semana

• Link no papel – 27/5/2013