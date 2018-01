Feed - 3/6/2013 - Link - Estadão

Facebook coloca selo de certificação em páginas de pessoas e marcas famosas

O Facebook lançou na quinta-feira a ferramenta “contas verificadas” para oficializar páginas de marcas e artistas. Recurso similar já existe no Twitter para certificar contas de pessoas conhecidas.

Segundo o Facebook, o sistema foi lançado inicialmente para um pequeno grupo de figuras públicas, como celebridades, jornalistas, membros do governo, marcas famosas e negócios.

Entre as celebridades que já contam com página verificada estão a atriz Megan Fox, o cantor Justin Bieber e os rappers Drake e Lil Wayne.

A rede social informou ainda que não há como pedir para uma página ser verificada. A opção será oferecida para os perfis que a rede considerar que precisam desse tipo de validação.

TV ONLINE

Amazon vai produzir cinco séries próprias

A Amazon.com anunciou a realização de cinco séries de TV originais. A escolha dos títulos se baseou na reação de espectadores, que assistiram a um total de 14 pilotos gravados pela varejista online. Entre os programas escolhidos estão: Alpha House, com John Goodman; Betas, sobre a cultura de startups no Vale do Silício; e Annebots, um programa infantil sobre robôs.

—-

Leia mais:

• Apps da semana

• Link no papel – 3/6/2013