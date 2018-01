Feed - 8/4/2013 - Link - Estadão

O empreendedor americano Bob Richards tem um plano ousado. Sua startup Moon Express pretende funcionar como uma espécie de “Correios do espaço”, oferecendo para governos, instituições e qualquer pessoa interessada a opção de enviar coisas para a Lua. A empresa é uma das fortes concorrentes do Google Lunar X Prize, concurso patrocinado pelo Google que vai premiar com US$ 30 milhões as equipes que conseguirem levar um robô para a superfície lunar. Informações sobre o concurso estão no site www.googlelunarxprize.org.

Amazon compra o site Goodreads

A gigante do comércio eletrônico anunciou a compra do Goodreads. A rede social de recomendação de livros hoje conta com cerca de 16 milhões de usuários, que possuem 530 milhões de livros em prateleiras digitais, já escreveram mais de 23 milhões de resenhas e criaram 30 mil clubes de leitura. A Amazon não revelou os detalhes do negócio, que deve ser concluído no meio deste ano. O vice-presidente da empresa, Russ Grandinetti, afirmou em comunicado à imprensa norte-americana que ambas as companhias “partilham uma paixão por reinventar a leitura”. Segundo o The Guardian e o The New York Times, a notícia causou uma reação negativa entre alguns leitores e autores.

50% dos usuários usam Android

Um ano depois de deixar de ser um app exclusivo para usuários do sistema iOS e causar muita polêmica, o Instagram divulgou que atualmente metade dos seus usuários utilizam a versão do sistema operacional móvel do Google. Considerando que o aplicativo de fotos anunciou recentemente que tem cerca de 100 milhões de usuários ativos, pode-se deduzir que estamos falando de 50 milhões de usuários Android. Vale lembrar que mais de um milhão de pessoas baixaram o app no dia em que ele foi lançado – na época a versão para iOS já contava com 30 milhões de usuários. Em um post no blog oficial, a empresa celebrou a decisão como fundamental no salto de sua popularidade.

Roel Colier, idealizador do Descubra.eu, que conecta conhecidos interessados em ter um romance

1. Como o site nasceu?

Muitas pessoas têm interesse em amigos e conhecidos, mas ficam com medo de estragar a amizade. Para facilitar, criamos o site.

2. É parecido com o Bang With Friends?

Ele tem um proposta mais leve. É para colorir amizade e facilitar o acesso entre quem se conhece pessoalmente.

3. Por que escolheram esse formato?

Há dezenas de sites de relacionamento, mas é um trabalho terrível olhar os perfis

Faça backup dos seus dados

- Use um HD externo para guardar o que está no PC com o Windows BackUp ou no Mac com o Time Machine

- É bom também ter uma conta em um serviço de armazenamento na nuvem, como Dropbox e Google Drive

- As atividades das redes sociais também podem ser exportadas. Twitter, Facebook e Google oferecem essa opção

- Sempre aposte em diversas opções. Faça o backup do backup, em diferentes plataformas, locais e serviços para evitar dores de cabeça

