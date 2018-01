Feed ? 17/6/2013 - Link - Estadão

No ano passado, o Google embolsou US$ 4,61 bilhões em anúncios veiculados em smartphones e tablets – mais da metade (52,3%) do total no setor. Segundo estudo da eMarketer, em 2013 esse valor deve atingir US$ 8,85 bilhões, quase o dobro.

A gigante de buscas, no entanto, já tem um forte concorrente em crescimento: o Facebook. Estima-se que a rede social pode quadruplicar a receita em 2013, alcançando US$ 2,04 bilhões. Com esse valor, o Facebook, que em 2011 ainda não gerava qualquer renda com publicidade móvel, terá uma fatia de 12,5% do mercado.

O Twitter é um concorrente modesto. Recebeu US$ 140 milhões de anúncios móveis no ano passado. O valor deve dobrar para US$ 310 milhões em 2013, provocando um aumento leve de participação da empresa – de 1,57% para 1,95% do setor.

Juntos, Google, Facebook e Twitter dominam mais de 60% do mercado de publicidade móvel no mundo. Empresas como Apple, Pandora, YP e Millennial Media têm perdido participação na área, apesar de manterem negócios fortes e também em rápido crescimento.

Office para iOS chega só para assinantes

A Microsoft lançou o aplicativo Office Mobile, versão do pacote de programas para dispositivos iOS. Com o app, é possível visualizar e editar documentos de Word, Excel e PowerPoint e acessar arquivos no SkyDrive. O serviço, contudo, só está disponível para assinantes do Office 365 Home Premium e ProPlus, que podem instalar o pacote em até cinco computadores (PCs ou Macs) e ter 20 gigabytes de espaço no SkyDrive. O Office Mobile não é otimizado para as telas de iPads, para os quais a Microsoft recomenda o uso do Office WebApps.