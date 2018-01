Feice imita o Orkut - Link - Estadão

Nova configuração de privacidade faz lembrar a rede social do Google. E não é a nova

Entre os argumentos mais frequentes daqueles que criticam a falta de privacidade dentro do Facebook está o fato de que a rede social dificulta o controle (e o próprio entendimento) da visibilidade de tudo aquilo que se publica no site.

Eis que, na semana passada, o Facebook anunciou uma série de mudanças em suas configurações de privacidade. Seguindo o modelo do Google, presente há tempos no Orkut e levado para a essência do Google+, algumas das opções de privacidade do Facebook estarão espalhados pelo perfil do usuário, que poderá escolher o grau de publicidade que terá um conteúdo no momento em que o for compartilhar.

Segundo Meredith Chin, gerente de comunicação de produto do Facebook, a intenção é facilitar o entendimento de quem pode ver o que o usuário publicou e, mais importante do que isso, controlar a visibilidade do que publicam sobre ele na rede.

Além das mudanças explicadas ao lado, o sistema de marcação de pessoas também muda. Até agora, só era possível marcar uma pessoa em uma foto ou citá-la em um post se ela fosse sua amiga. Daqui para frente, será possível marcar (e ser marcado por) usuários que não sejam seus amigos. Mas, quando isso acontecer, a atualização só vai aparecer no seu perfil de quem foi marcado depois que a pessoa aprove a marcação na página de “publicações pendentes”.

A central de configurações de privacidade continua existindo, em uma versão mais simples, e os padrões definidos anteriormente seguem ativos. As mudanças já começaram a ser implantadas e, gradativamente, todos os perfis serão alterados.

O que mudou:

- Cada informação do perfil ganha um menu com opções de privacidade.

- O mesmo menu aparece na caixa de publicação. É possível definir a na hora a privacidade de cada post.

- O usuário pode revisar os posts em que foi citado antes de eles irem para seu perfil.

- Ao apagar uma tag, dá para pedir que a remoção da foto e bloquear o seu dono.

- A opção “Ver perfil como” permite que usuário veja como cada amigo enxerga seu perfil.

- Posts podem receber marcação de lugares, que se transforma em um hiperlink.

- Marcações que amigos fazem em suas fotos podem ser aprovadas ou recusadas.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 29/08/2011