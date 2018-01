Feira de eletrônicos começa nesta sexta - Link - Estadão

A IFA, feira de Berlim onde as empresas de tecnologia do mundo todo apresentam suas novidades para o segundo semestre, começa dia 2

MADRI – A feira de eletrônicos IFA começa no dia 2 se setembro em Berlim e deve ser vitrine para as empresas de tecnologia que apresentarão os produtos para o Natal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O organizador da feira, Dirk Koslowski, afirmou à EFE que espera “uma IFA muito forte” neste ano, com uma área de exposição de 140 mil metros quadrados, e prevê um nível de negociações durante o evento similar ao do ano passado, quando alcançaram um valor de 3,5 milhões de euros.

Este volume de negócios se deve ao fato de que a IFA se celebra “no momento ideal”, segundo Koslowski, para que as multinacionais do setor contatem com os distribuidores e planejem suas campanhas de Natal.

Koslowski considera que os principais temas da feira serão os tablets, televisões 3D, acesso a internet via TV, eficiência energética e respeito ao meio ambiente.

Do ponto de vista empresarial, a feira não poderia chegar em um momento mais agitado para o setor. Uma das grandes noticias de agosto foi protagonizado pelo Google quando anunciou sua intenção de comprar a divisão de aparelhos móveis da Motorola.

A Samsung por sua vez adiantou que apresentará na IFA vários celulares com a nova versão do seu sistema operacional Bada 2.0, mostrando um caminho paralelo ao Android do Google e um “plano B” em caso de as relações com o gigante de Mountain View se complicarem.

Uma boa parte das empresas que chegam à IFA são asiáticas, como a taiwanesa Acer e as sul-coreanas LG e Samsung. As principais exceções a este predomínio são as norte-americanas Dell e as alemãs Siemens, Bosch e Grundig.

Entre os países, destacam-se as grandes companhias japonesas (Panasonic, Yamaha, JVC, Sharp, Sony, Toshiba, entre outras), que ainda convivem com o espectro do desastre do terremoto de março e as dúvidas em torno da recuperação do país.

Mas há avanços tecnológicos que o foco desta exposição desde a sua criação em 1924. Em sua história, a IFA foi visitado por figuras ilustres como Albert Einstein e recebeu apresentações na sociedade como invenções revolucionárias para seu tempo como uma televisão a cores e leitor de MP3.

Mas são os avanços tecnológicos os focos da feira criado em 1924. Em sua história, a IFA já recebeu personalidades ilustres como Albert Einstein e apresentou invenções revolucionárias para seu tempo como a televisão a cores e o leitor de MP3.

/EFE