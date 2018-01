Feira de games europeia traz lançamentos - Link - Estadão

Começou nesta segunda-feira, 16, a décima edição da Game Developers Conference, que acontece na cidade de Colônia, Alemanha, até quarta-feira, 18, e antecede a Gamescom (18 a 22 de agosto), também na mesma cidade. Mesmo com apenas dois meses passados desde a E3 — a mais importante feira do setor, que acontece anualmente em Los Angeles –, a GDC promete apresentar grandes novidades para a temporada de fim de ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Entre os lançamentos que devem fazer sua estreia na feira alemã estão os jogos Call of Duty: Black Ops, Diablo 3, Pro Evolution Soccer 2011, Halo Reach, World of Warcraft: Cataclysm, e Michael Jackson: The Experience. A Gamescom, no entanto, perdeu convidados importantes na edição atual, como Sega e Capcom.

A Nintendo ainda não apresenta a nova edição de seu portátil — o Nintendo 3DS — na atual edição da Gamescom, mas chega com diversos novos jogos para Wii (inclusive o aguardado Legend of Zelda: Skyward Sword). A GDC também contará com palestras e apresentações de grandes nomes da indústria de games, como Warren Spector, da Disney Interactive, e Hermen Hulst, diretor por trás da franquia Killzone.