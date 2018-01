Feira também tem política; calor e batalha de robôs - Link - Estadão

Limitar a Campus Party a apenas um ou dois temas seria uma grande falha. O destaque da feira foi o empreendedorismo, mas os 8 mil campuseiros presentes vivenciaram atividades de temas diversos como política, games, mídias sociais, educação, design e robótica.

Entre as propostas que serão levadas adiante das mais de 500 horas de palestras e debates realizados no Anhembi, está um manifesto produzido durante o evento que pede a votação imediata do Marco Civil da Internet e o compromisso dos candidatos à presidência em 2014 com o acesso popular à banda larga e o uso do software livre.

“Apelamos ao Congresso Nacional para a urgente aprovação do Marco Civil por sua importância na privacidade de navegação na rede e pela proteção da liberdade de expressão”, diz o texto, que será encaminhado à Câmara pelo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP).

No Open Campus, área da feira aberta à visitação geral, os campuseiros vibraram com batalhas de robôs de até 55kg, em um campeonato que reuniu oito equipes – formadas por universitários –; e também com jogadores de games como League of Legends e Starcraft 2. De tempos em tempos, os gritos do público interrompiam as palestras e deixavam a Campus Party com clima de Copa do Mundo.

Infraestrutura

A sétima edição da Campus Party – a terceira consecutiva no Anhembi – teve melhoras na infraestrutura com relação às edições passadas, especialmente no que diz respeito a filas e disponibilidade de água, mas não deixou de apresentar falhas. O principal adversário dos campuseiros desta vez foi o calor, amenizado de maneira insuficiente pelos ventiladores de teto e de piso espalhados pela feira.

Na terça, o pavilhão principal também teve queda de luz, apontada por participantes como “responsável” por parte dos furtos registrados durante o evento. Além disso, os preços de refeições e bebidas dentro da Arena, segundo os campuseiros, continuam altos. /B.C. e M.R.