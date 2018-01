Ferramenta combate sites desonestos - Link - Estadão

Do Not Link impede que publicidade negativa sirva para subir de posição nos resultados de buscas do Google

SÃO PAULO – Quantas vezes não compartilhamos links de sites dos quais não gostamos. Às vezes, queremos manifestar repúdio ao conteúdo ofensivo de um blog ou alertar para uma loja virtual fraudulenta.

O problema é que cada vez que um link é compartilhado, ele ajuda o posicionamento do site em questão nas buscas do Google. Quanto mais links para um site, mais alto ele é aparecerá nos resultados de busca.

Para piorar, há empresas desonestas cientes disso e que passaram a desejar a má publicidade como maneira de se projetar nas buscas do Google. O The New York Times recentemente falou sobre o caso de uma loja de óculos e lentes de contato chamada DecorMyEyes.com que, em seu longo histórico de maus serviços, inclui até ameaças a clientes. A matéria do jornal cita a declaração de um representante da loja num site de reclamações do consumidor: “Só quero que vocês saibam que quanto mais comentários vocês postam, mais negócios e acessos e vendas eu consigo. Meu objetivo é publicidade NEGATIVA”.

A ferramenta Donotlink.com foi criada para atacar esse problema. Segundo seu site, com ela é possível linkar um site em uma página sem que isso melhore sua posição no ranking de buscas. O Donotlink.com diz fazer isso de três maneiras: cria uma URL intermediária que conduz o usuário para o site através de linguagem javascript; dificulta acesso dos robôs de máquinas de buscas ao endereço original; e, caso algum robô consiga achar o link original, o código da ferramenta o identifica e coloca no lugar um link para uma página em branco (403 Forbidden).

Para usar o recurso, basta ir até o site e colar o link ofensivo na ferramenta. Há uma alternativa de uso sem precisar ir ao site, que é colar http://www.donotlink.com/ antes do endereço, ficando assim http://www.donotlink.com/www.example.com/shady/stuff.html.