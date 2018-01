Ferramenta monitora o que DJs tocam nas pistas - Link - Estadão

SÃO PAULO – Criada pela fabricante japonesa Pioneer, a tecnologia Kuvo ambiciona tornar mais ricos os dados de execução musical em uma área tradicionalmente difícil de aferir: a música eletrônica e as playlists de DJs.

É um universo povoado por selos independentes, produções de nicho e uma altíssima rotatividade de músicas, a maior parte delas não propriamente canções, mas faixas instrumentais baseadas em ritmos. Além disso, como estratégia, muitos DJs preferem manter suas seleções secretas, ocultando o nome de suas faixas exclusivas.

No Brasil, o Ecad recolhe pagamentos de casas noturnas, mas muitos autores de músicas para pista de dança não chegam a ver a cor do dinheiro. O DJ Marky, coautor do sucesso LK, disse ao Estado que nunca recebeu um centavo referente à execução da faixa em casas noturnas na década passada, apenas quando ela foi veiculada na televisão.

O sistema Kuvo consiste de uma caixa preta conectada à internet que é ligada ao equipamento das casas noturnas e registra as músicas que o DJ toca. Com essa informação, detentores de direitos de músicas podem ter dados sobre a execução de uma faixa por um DJ em tempo real através do site ou aplicativo do Kuvo.

Mas não só isso: como as informações são abertas a qualquer pessoa que baixar o app ou visitar o site, é possível estar na pista de dança e descobrir na hora o nome da música que o DJ acabou de colocar.

Ou ainda é possível decidir para qual balada ir acessando o Kuvo e ver o que está tocando em cada local.

Para aparecer no sistema, porém, é necessário que o equipamento usado seja da Pioneer, o arquivo digital esteja com as informações em ordem (os chamados “metadados”, como título, nome do artista ou copyright) e que o DJ libere sua exposição, o que pode nem sempre acontecer.

“Entendemos que nem todos os DJs vão querer dividir todo o seu playlist, então é possível marcar uma faixa como ‘secreta’”, explicou em entrevista ao site norte-americano XLR8R Rik Parkinson, especialista em produto da Pioneer.

Segundo o site da ferramenta, quase 210 mil DJs de todo o mundo já usam o sistema, junto com 336 casas noturnas. A predominância destas fica na Europa, com 219 estabelecimentos. No Brasil, apenas o clube paulistano D-Edge está inscrito no sistema. A Pioneer não cobra nada pela instalação da tecnologia.

De acordo com o que Parkinson disse ao XLR8R, em um cenário ideal as casas noturnas seriam obrigadas a usar o sistema. “Seria ótimo ver as associações de direitos autorais tornando obrigatória a instalação, no momento em que se conseguisse o alvará de funcionamento”, especula.

O Kuvo também permite a compra de músicas que aparecem na ferramenta, na loja online Juno Download.