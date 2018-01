Ferramenta salva todas as fotos de uma página - Link - Estadão

Album Ripper permite baixar e comprimir todas as imagens de uma só vez

SÃO PAULO – Agora existe uma maneira rápida de salvar múltiplas imagens de uma só vez. Ao invés de guardar arquivo por arquivo, o Album Ripper é uma ferramenta online que permite baixar galerias de fotos e salvá-las num único arquivo, no formato de compressão .zip.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Para começar a baixar fotos de uma determinada página, basta informar a url e apertar o botão rip & zip para começar o processo. Entre os sites que podem “ripados” estão 4chan, Flickr, Tumblr, Photobucket, Twitter e Imgur. Só podem ser salvos 500 arquivos por vez.