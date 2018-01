Festa dentro do Metrô de SP é organizada via web - Link - Estadão

A primeira Subway Party brasileira deve rolar às 19h do próximo sábado, 21 de novembro. Uma mistura de balada e flashmob, a celebração é viralizada pela internet e segue algumas regras básicas: começa no metrô Conceição e termina no Tucuruvi, só pode rolar enquanto o trem está em movimento (nas paradas, todo mundo deve sentar e fingir que não tem nada acontecendo) e os outros passageiros não devem ser incomodados.

Festas desse tipo já aconteceram e vários outros lugares do mundo. Em SP, vai ter até DJ no vagão. Dá uma olhada em uma Subway Party que rolou em Toronto em 2003:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/jivSoxr_UO8" width="384" height="313" wmode="transparent" /]

Se você quiser participar da edição paulistana, dê uma olhada no Twitter (@subwayparty) e no blog do evento. Não se esqueça de ler o manual do participante para não cometer nenhuma gafe.