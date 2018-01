Festa para 'Dancing Man' tem pista cheia e arrecada contra bullying - Link - Estadão

CREDITO

Sean O’Brien dança na festa em sua homeangem em Los Angeles Sean O’Brien dança na festa em sua homeangem em Los Angeles

No começo do ano, a história do “Dancing Man” ganhou as redes sociais. Tudo começou em fevereiro, depois que um usuário da rede 4chan postou um par de fotos que mostram um homem dançando e depois parado, parecendo constrangido. Em cima das fotos, o usuário escreveu: “Avistamos esse espécime tentando dançar na outra semana. Ele parou quando viu a gente rindo”.

A autora do site americano The Free Thought Project, Cassandra Fairbanks, se sensibilizou com a história e lançou no Twitter um desafio: se os usuários da rede a ajudassem a encontrar o homem da foto, ela pagaria uma passagem para ele ir até Los Angeles onde “um grupo de mulheres de Los Angeles” gostaria de fazer um homenagem a ele.

Em 24 horas a hashtag #FindDancingMan (encontre o homem dançante, em tradução literal) viralizou no Twitter e 1,7 mil mulheres se uniram a ela prometendo oferecer ao homem da foto uma festa na qual ele poderia dançar à vontade junto com todas as mulheres. O britânico Sean O’Brien se identificou algum tempo depois e aceitou o convite.

Reprodução

Sean O’Brien e Monica Lewinsky Sean O’Brien e Monica Lewinsky

Através de uma campanha, foram levantados US$ 40 mil usados para pagar as despesas da festa e da viagem de O´Brien de Liverpool para Los Angeles.

Sábado passado, a festa finalmente aconteceu com direito a tapete vermelho, muitos fotógrafos e um DJ set do veterano da música eletrônica Moby. Dezenas de postagens nas redes sociais mostraram um evento cheio e animado.

Entre os presentes, estava Monica Lewinsky, a ex-estagiária da Casa Branca que protagonizou um escândalo com o então presidente Bill Clinton e que hoje participa de campanhas anti-bullying.

Cassandra Fairbranks subiu ao palco da festa para falar.

“Big-hearted people far outweigh the small-minded everyday of the week” – Sean O’Brien #DancingMan #DanceFree pic.twitter.com/RG2SAAFvoE — i am OTHER (@i_am_OTHER) May 24, 2015

O’Brien também falou no palco, tendo ao fundo sua frase “Pessoas de bom coração prevalecem em muito os de mente pequena a cada da da semana”.

Segundo a organização, a festa arrecadou “dezenas de milhares de dólares” para organizações anti-bullying.