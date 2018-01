Festival de arte e tecnologia móvel começa amanhã em SP - Link - Estadão

Festival de arte e tecnologia móvel começa amanhã em SP

O Mobilefest (ou Festival Internacional de Criatividade Móvel), evento que está em sua quarta edição e une arte feita com dispositivos móveis, interatividade e palestras sobre cultura digital, começa amanhã em São Paulo. A exposição tem obras curiosas, como uma instalação que usa a realidade aumentada e até uma planta que avisa quando quer água pelo Twitter. Com entrada gratuita, o festival vai até o dia 15 de novembro, no Museu da Imagem e do Som:

11/11/2009 | 20h09

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo