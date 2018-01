Fiat vai criar carro conceito com ajuda dos internautas - Link - Estadão

A Fiat lança esta semana o site do projeto Fiat Mio. Qualquer pessoa interessada vai poder dar sugestões na página para a idealização e o desevolvimento de um novo carro conceitual futurístico, o Fiat Concept Car III (FCCIII), que será demonstrado no Salão do Automóvel de 2010.

Depois de finalizado, o projeto também será registrado com uma licença Creative Commons, e será de uso público, utilizando o conceito da cultura livre e colaborativa. “Até um fabricante concorrente poderá utilizá-lo se quiser”, disse João Ciaco, diretor de publicidade e marketing de relacionamento da Fiat.

Peter Fassbender, do Centro Estilo Fiat no Brasil, explicou que os carros conceituais apontam não só o futuro das tecnologias e novos desings incorporados nos automóveis, mas também propõem uma novo processo de criação. Esse é o objetivo do FCCIII.

Por enquanto, o site apenas está cadastrando interessados em participar do projeto. Em três semanas, será lançado um fórum virtual, em que as pessoas passarão a discutir detalhes do projeto, em temas como design, propulsão, ergonomia, segurança e materiais.

A Fiat pretende fazer campanhas em universidades para chamar estudantes de engenharia, design, entre outros, para colaborar com o projeto Fiat Mio. A principio, não haverá prêmios ou promoções para compensar a ajuda dos internautas, mas, de acordo com João Ciaco, alguns voluntários podem ser chamados para participar de seminários e visitas às fábricas e centros de desenvolvimento.