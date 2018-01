Fifa 11 vende 2;6 milhões de cópias - Link - Estadão

As ações da Electronic Arts subiam 4% na tarde desta terça-feira, 5, depois que a produtora divulgou as vendas do videogame de futebol Fifa 11.

A Electronic Arts informou que vendeu 2,6 milhões de cópias do Fifa 11 na Europa e na América do Norte desde o lançamento em 28 de setembro. A empresa divulgou ainda que foi o jogo esportivo de vendagem mais rápida da história.

“Isso pode gerar 45 milhões de dólares adicionais para nossa estimativa de vendas do segundo trimestre fiscal de 2011″, disse Mike Hickey, analista da Janco Partners.

As ações da companhia têm estado sob pressão desde o fim de abril por conta de vendas lentas e atrasos nos lançamentos dos jogos.

No fim de setembro, a EA atrasou o aguardado game de basquete NBA Elite, fazendo do Fifa 11 um dos maiores lançamentos da empresa no ano.

“Boas notícias têm sido raras ultimamente nos mercado, especialmente para videogames”, disse Daniel Ernst, analista na Hudson Square Research.

