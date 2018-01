FIFA 18 chega em setembro com Cristiano Ronaldo na capa - Link - Estadão

EA Sports Atual melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo será pela primeira vez a estrela de um game de futebol

O novo FIFA já tem data marcada para chegar aos videogames de todo mundo: nesta segunda-feira, 5, a EA Sports divulgou que FIFA 18, nova versão de seu jogo de futebol, chegará para PlayStation 4, Xbox One e PC em 29 de setembro. Pela primeira vez, o jogo não terá versões para Xbox 360 e PlayStation 3 – no entanto, uma versão especial será criada pela EA para o Nintendo Switch.

Pela primeira vez, quem estrelará a capa do jogo será o português Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid, que levantou a taça da Liga dos Campeões Europeus no último sábado, 3. No Brasil, o jogo já pode ser adquirido em pré-venda, com preços que vão de R$ 209,00 a R$ 339,00

No trailer de anúncio, a EA mostrou como Ronaldo participou da produção do jogo, com captação de seus movimentos para inspirar os jogadores do videogame. No ano passado, a capa de FIFA 17 foi estrelada pelo alemão Marco Reus.

FIFA 18 terá novamente o motor gráfico Frostbite, que estreou em FIFA 17. Além disso, o jogo também terá novidades no modo Jornada, com a história do novato jogador Alex Hunter indo em frente. Outro retorno esperado para o jogo é a dupla de narradores Tiago Leifert e Caio Ribeiro. Presente em FIFA 17, Caio já disse nos últimos dias que está gravando falas para a nova versão.

Mais novidades sobre FIFA 18 devem ser reveladas no próximo sábado, 10, quando a EA faz sua apresentação de imprensa na E3, a maior feira de games do mundo, em Los Angeles – com a presença, inclusive, do craque português. Assista ao trailer de anúncio abaixo: