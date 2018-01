Fifa poderia usar drones no lugar de árbitros; diz Beckenbauer - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Drone filho da p***! Hoje, seria impensável xingar a mãe do inventor de uma aeronave não tripulada no meio de uma partida de futebol, mas esse é o sonho de um dos maiores jogadores da história, o alemão Franz Beckenbauer. Em uma entrevista recente, o capitão da seleção campeã do mundo em 1974 declarou que os juízes poderão ser substituídos no futuro por drones. Já pensou?

“Estamos vivendo em um século em que tudo é tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia de linha de gol é só um começo. Em algum momento, não precisaremos mais de um árbitro. Drones filmariam tudo o que acontecesse dentro de campo. Não estarei vivo quando isso acontece, mas é o futuro”, disse Beckenbauer ao Sky90.

Para o capitão alemão, a Fifa ainda é bastante resistente ao uso de tecnologia, mas essa pode ser uma ótima possibilidade para o futuro. Claro, talvez os drones atuais ainda precisem de melhorias – ou poderiam ser atingidos pela bola em um chapéu de Neymar durante o jogo. Mas é uma boa ideia. Vale lembrar que, no futebol americano, por exemplo, os juízes podem recorrer a câmeras para saber se houve alguma infração na jogada.