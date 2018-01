File; Kinect; e-books e Pro Evolution Soccer - Link - Estadão

Vai começar mais uma edição do File

Começa amanhã e vai até a quinta-feira a 11ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, o File, em São Paulo. O evento reúne produções artísticas no campo das artes eletrônicas e digitais, como a performance Zee (abaixo), do austríaco Kurt Hentschläger, em que a frequência da luz emitida faz com que a mente crie imagens psicodélicas, e Heartchamberorchestra (acima), obra dos finalndeses Erich Berger e Peter Votava, que executa partituras que variam de acordo com a pulsação do coração dos músicos da orquestra. A abertura do evento ocorre hoje, no Centro Cultural Fiesp, apenas para convidados, mas o festival acontece em endereços na avenida Paulista (Espaço Fiesp, Instituto Cervantes, Conjunto Nacional, vão livre do Masp), com entrada gratuita.

Kinect tem preço e data de lançamento

Kinect, o sistema de controle por captação de movimento para o Xbox, será lançado no dia 4 de novembro deste ano, segundo anúncio da Microsoft. O renomeado Projeto Natal custará US$ 150 e ao mesmo tempo chegará às lojas o game Kinect Adventures. A Microsoft também apresentou games que estão sendo desenvolvidos para o Kinect, entre eles um título da série Guerra nas Estrelas.

Rodrigo Martins estreia blog no ‘Link’

O editor de mídias sociais do portal Estadão.com.br, Rodrigo Martins, estreou nesta semana seu blog no site do Link. “As redes sociais servem para conversar”, explica. Ele irá retratar essas conversas em seu blog.

Plataforma de blogs terroristas?

A plataforma Blogetery viu todos 73 mil blogs hospedados ali sumirem após ação do FBI. Parte do material estaria ligado a uma revista online chamada Inspire, que seria fachada para um site de recrutamento da Al-Qaeda.

Números

30% é a vantagem de venda de e-books em relação a livros impressos na Amazon. A empresa que vende o Kindle anunciou na semana passada que pela primeira vez as vendas de e-books superaram as de livros físicos, de capa dura

143 e-books são vendidos a cada 100 livros comprados na loja

33 meses é o tempo que a Amazon vem comercializando livros eletrônicos

15 anos é o período que a mesma loja já dedicou a negociar livros impressos

Pro Evolution Soccer: mais preciso

A Konami, produtora do Pro Evolution Soccer (conhecido por PES ou Winning Eleven), anunciou novidades para a versão 2011 do game. O novo PES tem muito mais possibilidade de personalização nas opções de jogo e configurações dos jogadores, nova inteligência artificial e a licença da Copa Libertadores da América. O jogo, que chegará ao mercado no próximo mês de outubro, voltará a ter Lionel Messi como estrela. A pedido dos jogadores de versões anteriores, a Konami também aperfeiçoou a atividade dos goleiros e os passes curtos e longos. PES 2011 estará disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PSP, Wii, PlayStation 2, iPhone e PC.