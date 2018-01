Filme de comédia sobre Jobs ganha trailer - Link - Estadão

Lançamento do filme produzido pelo site de humor ‘Funny Or Die’ está marcado para o dia 15 de abril

SÃO PAULO – O site de humor Funny Or Die relevou nesta terça-feira, 2, o trailer do longa iSteve. Anunciado como o primeiro filme sobre Steve Jobs, iSteve tem o ator Justin Long no papel do cofundador da Apple e estreia online no dia 15 de abril.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

FOTO: Divulgação

Obviamente, não se deve esperar seriedade do longa. “Respeitando o modelo da internet, o filme não é baseado em uma longa pesquisa, somente em uma olhada superficial na página Steve Jobs Wikipedia”, disse Ryan Perez, roteirista e diretor do filme, ao New York Times.

Perez promete que até os fãs mais fervorosos de Jobs vão rir do filme, que foi escrito em três dias e gravado em cinco.

Além de Justin Long, o filme tem Jorge Garcia, o Hurley de Lost, no papel de Steve Wozniak e James Urbaniak como Bill Gates.

Além dessa versão humorística, existem mais dois longas sobre Jobs em diferentes momentos. A produção independente jObs, estrelada por Ashton Kutcher foi exibido no festival de Sundance, mas teve sua estreia mundial adiada. Já o filme produzido pela Sony e com roteiro de Aaron Sorkin está no começo de sua produção.

Veja o trailer de iSteve: