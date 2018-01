Filme sobre Alan Turing será exibido nesta terça - Link - Estadão

Documentário encerra comemorações do centenário do cientista britânico considerado ‘pai da computação’; a entrada é gratuita

SÃO PAULO – Para encerrar as diversas atividades realizadas em celebração ao centenário de Alan Turing desde o ano passado, a UKBrasil exibirá nesta terça-feira, 9, o documentário Codebreaker, que conta a trajetória do britânico considerado o “pai da computação”. O cientista, que morreu em 7 de junho de 1954, completaria 100 anos em 2012.

Uma das personalidades mais importantes do mundo científico, Alan Turing foi pioneiro no campo da inteligência artificial e lançou bases para os computadores atuais.

Ele formalizou a ideia do sistema binário, além de desenvolver a “máquina de Turing”, concepção de máquina que poderia realizar incontáveis tipos de tarefas pela troca de software, não de hardware. Ele teve especial função na Segunda Guerra, ao decifrarem mensagens criptografadas que a Alemanha usava para se comunicar.

Além de exibir sua trajetória científica, o longa-metragem Codebreaker, de 2011, passa pelo drama vivido na esfera pessoal do matemático — ao assumir sua homossexualidade, Turing foi vítima de discriminação. O documentário é aberto ao público e será exibido gratuitamente em duas sessões no Centro Brasileiro Britânico.

Brasil-Reino Unido. A UKBrasil é um projeto para explorar a conexão Brasil-Reino Unido nas áreas de artes, ciência, cultura, negócios e tecnologia. A iniciativa teve início em setembro do ano passado, logo após as Olimpíadas de Londres, e será finalizada agora neste mês. Foram desenvolvidos mais de 80 projetos em parceria entre as duas sedes

A iniciativa trouxe grande nomes à Campus Party deste ano, bem como anunciou a primeira versão britânica do evento de tecnologia brasileiro, que ocorrerá em setembro, na cidade de Londres.

EXIBIÇÕES | CODEBREAKER

Data: 9 de abril, terça-feira

Horários: sessão 1 – às 16h; sessão 2 – às 20h

Local: Sala Cultura Inglesa – Centro Brasileiro Britânico | Rua Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros – São Paulo

Entrada franca. Filme em inglês, sem legenda

