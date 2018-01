Filme sobre movimento Occupy busca fundos - Link - Estadão

Documentário é colaborativo e ainda precisa de mais de US$ 9 mil para ser terminado

NOVA YORK – O movimento Occupy Wall Street está virando documentário. O projeto, chamado “99% — The Occupy Wall Street Collaborative Film” está em processo de arrecadação de fundos.

Até agora, já foi reunido material de 75 pessoas que filmaram diversos eventos Occupy pelos EUA. Entre as cidades incluídas estão Denver, Portland, Los Angeles, Boston, Seattle, Philly, DC, Kansas City, Miami, Pittsburgh, Austin, Dallas, Rhode Island, Nashville, Chicago, San Francisco e Oakland.

Mas os produtores, Audrey Ewell e Aaron Aites, ainda precisam de US$ 17.500 para terminar o filme. “É o dinheiro que falta para comprar espaço de armazenamento em HD e edição que vai permitir que comecemos o gigantesco processo de separação e edição”.

Na página do projeto no Kickstarter (plataforma online para levantar fundos), aparece que perto de US$ 8.400 já foram levantados.

Para ajudar na arrecadação, uma sessão online de uma versão inicial do filme foi marcada para 7 de janeiro. Ingressos custam US$ 3,99. Depois da sessão, os produtores irão responder a perguntas enviadas pelo público.

Na própria página do Kickstarter tem um FAQ. A primeira questão é pertinente: “É propaganda?” A resposta: “Não. Imagens virão de todo o país, de pessoas com todo tipo de formação e ideias. Haverá imagens representando muitas ideologias e opiniões. Não somos ligados diretamente aos organizadores do Occupy Wall Street.”

A campanha termina no dia 13 de janeiro. Abaixo tem um trailer do documentário.