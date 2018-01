Filme sobre Steve Jobs estreia em janeiro - Link - Estadão

Produção traz Ashton Kutcher no papel do cofundador da Apple e encerrará festival americano Sundance

SÃO PAULO – O filme onde Ashton Kutcher interpreta Steve Jobs terá sua primeira exibição pública no final de janeiro. O festival de cinema americano independente Sundance anunciou que jOBS (escrito com maiúsculas e minúsculas invertidas) será o filme de encerramento do evento, no dia 27 de janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

jOBS é dirigido por Joshua Michael Stern e surpreendeu ao trazer o galã de Two and a Half Men no papel do cofundador da Apple. No elenco, estão também Dermot Mulroney, Josh Gad e Matthew Modine.

A foto acima é a primeira oficial da produção a ser divulgada. Traz Kutcher imitando uma clássica imagem de Steve Jobs jovem.

A data de chegada do filme ao circuito comercial ainda não foi divulgada.