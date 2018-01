Filmes livres na mão e uma idéia na cabeça - Link - Estadão

Cinemas drive-in decadentes, escolas abandonadas, bibliotecas online. Essas são as fontes que o cineasta Mike Davis usou para conseguir as imagens de seu longa “Sex Galaxy”, que está em cartaz em São Paulo no SP Terror: Festival Internacional de Cinema Fantástico.

“Sex Galaxy” é anunciado como o primeiro filme ‘sustentável’ do mundo: todas as imagens foram reaproveitadas de películas de filmes dos anos 50 e 60, que já estão em domínio público. Davis misturou cenas de filmes pornô e de ficção científica, reorganizou-as em um roteiro bizarro, dublou e pronto: conseguiu fazer um longa-metragem sem captar um minuto sequer de novas imagens. “Você pode encontrar coleções incríveis na Biblioteca do Congresso“, disse ele à Wired.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/xMfXZYIdmHc" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

O filme se passa a 100 anos no futuro, quando o sexo foi declarado ilegal na Terra e dois pesquisadores decidem explorar um planeta habitado por mulheres insaciáveis. Ficou curioso? Então anote: a última sessão do “Sex Galaxy” acontece amanhã às 21h.