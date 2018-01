Fim da disputa pelo termo 'App Store' - Link - Estadão

Juiz dos EUA aceita pedido da Amazon para encerrar processo movido pela Apple por causa de nome da loja de aplicativos

SÃO FRANCISCO – Um juiz dos Estados Unidos aceitou o pedido da Amazon para encerrar um processo movido pela Apple pelo uso do termo “App Store”, concluindo que a Apple não pode alegar anúncios falso contra a loja online.

O juiz distrital Phyllis Hamilton, em Oakland, na Califórnia, aceitou a petição parcial da Amazon, que trata apenas das alegações sobre anúncios falsos. A Apple também fez outras reclmações contra a Amazon, incluindo infração da marca.

/ REUTERS